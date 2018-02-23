Afyonkarahisar'dan çaldılar, Aydın'da yakalandılar

AYDIN'da durdurulan otomobilde çalıntı sigara ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Sigaraların Afyonkarahisar'daki iki ayrı işyerinden çalındığı belirlendi.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir süredir market ve büfelere girerek sigara çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kiralık araçlarla hırsızlık yaptığını tespit edildi. Çeştepe Mahallesi civarında dün akşam saatlerinde polis şüphe üzerine bir otomobde bulunanlara 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobilin içindeki iki şüpheli, polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü otomobilin içindeki İ.M.S. (21) ve T.T. (24) yakalandı.Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramada Afyonkarahisar'ın Dinar ve Çay ilçelerinde iki farklı iş yerinden çalındığı tespit edilen 864 paket sigara, 1 büyük demir kesme makası, kapı açmakta kullanılan 5 tornavida ve 4 eldiven bulundu. M.S. ve T.T.'yle ilgili yapılan araştırmada, Efeler'deki bir petrol istasyonu, bir ayakkabı mağazası, bir ev, bir otomobilden hırsızlık ile Ata Mahallesi'nde E.A.'nın gasp edilmesi olayına karıştıkları belirlendi. Ayrıca Kuyucak ve Buharkent'te iki büfe ile İzmir'in Beydağ ilçesi ve Ödemiş ilçesindeki 3 işyerinde de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden M.S.'nin bir süre önce cezaevinden firar ettiği ve 7 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Diğer zanlı T.T. hakkında da 1 suçtan yakalama kararı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldı. İki zanlı emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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