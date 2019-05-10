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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü...

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 41 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından adli işlem yapıldı. 
Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 11 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramada 11 paket halinde 39 gram eroin, 6 paket halinde 5,5 gram metamfetamin, 44 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat, 27 av tüfeği fişeği, bir otomatik av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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