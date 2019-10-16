Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (3)
ÖLEN TURİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği belli oldu. Devrilen otobüsün altında kalan Azalan Bin Mıswan...
GÜVENLİK 16.10.2019, 18:05
ÖLEN TURİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği belli oldu. Devrilen otobüsün altında kalan Azalan Bin Mıswan adlı erkek turistin sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Azalan Bin Miswan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazada yaralanan 4'ü ağır 30 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2