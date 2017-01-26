Afyonkarahisar'da TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Güney Beldesi girişinde dün gece meydana gelen kazada, Bilal Balcı idaresindeki 35 DS 354 plakalı otomobil, kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda Serkan Öz yönetimindeki 06 JUH 18 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Bilal Balcı otomobilde sıkışarak kaza yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki 33 yaşındaki Erdoğan Eryılmaz ile 60 yaşındaki Gülay Demir yaralandı.
AFAD ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkartılan Balcı'nın cenazesi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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