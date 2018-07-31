Afyonkarahisar'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Konya karayolunun 60'ıncı kilometresindeki Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Yıldırım'ın (41) kullandığı 42 AF 091 plakalı otomobil, Ahmet Ekmen yönetimindeki 26 EB 457 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Mustafa Yıldırım ile aynı araçtaki Şaziye (35), Esma (11), Sema (10), İsmail (6) ve İsa Özcan Yıldırım (1) ile diğer araçtaki Hasan Ekmen (8) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla götürüldükleri Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.