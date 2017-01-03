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Afyonkarahisar'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da otomobilin TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar- İzmir karayolunun Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Düzağaç Beldesi çıkışında...

Afyonkarahisar'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da otomobilin TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar- İzmir karayolunun Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Düzağaç Beldesi çıkışında sabah saatlerinde meydana geldi. Mehmet Bulut yönetimindeki 64 AF 506 plakalı otomobil, sis ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kayıp, önündeki 42 Z 5316 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, içinde yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki Emine Solak ve 44 yaşındaki Durna Gezer yaşamlarını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mehmet Bulut ile Asiye Kartal ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Emine Solak ve Durna Gezer'in cesetleri de morga konuldu. Adı açıklanmayan TIR şoförü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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