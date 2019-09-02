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Afyonkarahisar'da orman yangını
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü. Sandıklı ilçesi Tokalı Kanyonu mevksinde öğle saatlerinde neden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeniyle...
GÜVENLİK 01.09.2019, 21:27
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Sandıklı ilçesi Tokalı Kanyonu mevksinde öğle saatlerinde neden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeniyle karadan ekiplerin yönlendirilemediği yangına iki helikopterle havadan müdahale etti. Çalışma sırasında bir helikopterin su balonu arızalandı. Bu nedenle söndürme çalışmaları tek helikopterle devam etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.
Sandıklı ilçesi Tokalı Kanyonu mevksinde öğle saatlerinde neden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeniyle karadan ekiplerin yönlendirilemediği yangına iki helikopterle havadan müdahale etti. Çalışma sırasında bir helikopterin su balonu arızalandı. Bu nedenle söndürme çalışmaları tek helikopterle devam etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.
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