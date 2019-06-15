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Afyonkarahisar'da husumetli aileler kavga etti: 8 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da husumetli iki aile arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da husumetli aileler kavga etti: 8 yaralı
AFYONKARAHİSAR'da husumetli iki aile arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Olay, Perşembe günü saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Kızıldağ köyünde meydana geldi. Husumetli iki ailenin fertleri, köy meydanında kavga etti. Sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada, Arif B., yanında getirdiği tabancayla ateş ederek Halil İbrahim Ç.'yi kolundan, eşi Hediye Ç.'yi ise sağ elinden vurdu. Diğer aileden Hasan Ali Ç. de tabancasıyla ateş ederek Gazi B.'yi sol kolundan, Hüseyin B.'yi sağ kolundan vurdu. Kavgada 4 kişi de yumruk ve sopa darbeleriyle yaralandı. 
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kavgaya karışanlardan Hasan Ali Ç. gözaltına alındı. Kaçan Arif B.'nin yakalanması için ise de çalışma başlatıldı.

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