Afyonkarahisar'da FETÖ davalarında ilk karar

AFYONKARAHİSAR, () - FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğretim görevlisi Adnan Filya, 12 yıl hapse mahkum edildi. Bu karar Afyonkarahisar'daki FETÖ davalarında verilen ilk ceza oldu.

Afyonkarahisar'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl 8 Eylül'de tutuklanan AKÜ öğretim görevlisi Adnan Filya'nın yargılama süreci tamamlandı. Afyonkarahisar 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan Adnan Filya son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında hakkındaki iddiaları reddeden Adnan Filya, beraatını istedi. Mahkeme heyeti Adnan Filya'ya terör örgütü üyesi olma suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

Bu ceza, Afyonkarahisar'da görülen FETÖ/PDY davalarında çıkan ilk karar oldu.