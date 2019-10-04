Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesindeki boş arazide Necip Türk'ün(52) cansız bedeni bulundu. Cesedinin yanında çok sayıda boş içki şişesi bulunan Türk'ün ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

İncirli Mahallesi Düden Mevkii'ndeki boş arazide, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Necip Türk'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Bayburt nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Türk'ün cesedinin yanında çok sayıda boş içki şişesi bulundu.

5 gün önce öldüğü tahmin edilen ve vücudunda herhangi bir darp izi ya da yara bulunmayan Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.



