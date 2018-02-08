Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Mustafa Şenol (25) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çakırbağ beldesinde öğle saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Hüseyin Karataş (48), Mustafa Şenol (25) ve Sercan Toğuşlu (18) bıçakla yaralandı.

Yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mustafa Şenol kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

