Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
Afyonkarahisar'da 404 düğün magandasına 151 bin lira ceza
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, bu yılın ilk 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı. Afyonkarahisar...
GÜVENLİK 05.10.2019, 10:41
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, bu yılın ilk 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında sorumluluk bölgesinde bulunan belde, köy ve mahallerde ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin 9 ayda düğün, nişan ve asker eğlencesinde yaptığı denetimlerde meydana gelen 338 asayiş olayında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı. Bu olaylarda ise 53 tabanca, 8 av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ile mermiye el konuldu. Denetimlere 5 bin 562 resmi ve bin 854 sivil personelin katıldığı belirtildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında sorumluluk bölgesinde bulunan belde, köy ve mahallerde ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin 9 ayda düğün, nişan ve asker eğlencesinde yaptığı denetimlerde meydana gelen 338 asayiş olayında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı. Bu olaylarda ise 53 tabanca, 8 av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ile mermiye el konuldu. Denetimlere 5 bin 562 resmi ve bin 854 sivil personelin katıldığı belirtildi.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Eibar
|8
|9
|10. Valencia
|7
|9
|11. Real Valladolid
|7
|9
|12. Real Betis
|8
|9
|13. Levante
|7
|8
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2