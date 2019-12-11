Afyonkarahisar'da 279 parça tarihi eser ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın operasyonunda 279 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ'a bağlı Yüreğil köyünde 10 Aralık tarihinde yaptıkları iki ayrı operasyonda 274 sikke ve 5 tarihi obje olmak üzere 279 tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1'i gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.



