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Afyonkarahisar'da 279 parça tarihi eser ele geçirildi
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın operasyonunda 279 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ'a bağlı Yüreğil köyünde 10 Aralık tarihinde yaptıkları iki...
GÜVENLİK 11.12.2019, 17:38
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın operasyonunda 279 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ'a bağlı Yüreğil köyünde 10 Aralık tarihinde yaptıkları iki ayrı operasyonda 274 sikke ve 5 tarihi obje olmak üzere 279 tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1'i gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ'a bağlı Yüreğil köyünde 10 Aralık tarihinde yaptıkları iki ayrı operasyonda 274 sikke ve 5 tarihi obje olmak üzere 279 tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1'i gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.
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