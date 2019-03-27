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Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılığıyla...

Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, İhsaniye ilçesine operasyon düzenledi. Operasyonda 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

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