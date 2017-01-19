Afşin'de FETÖ'den 3 tutuklama

AFŞİN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, öğretmenlikten ihraç edilen 3 kişi tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda öğretmenlikten ihraç edilen 4 kişi, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
AFŞİN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, öğretmenlikten ihraç edilen 3 kişi tutuklandı.