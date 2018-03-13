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Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Afrin ve köylerinde, teröristlerin baskısı altındaki sivillerin kaçışı sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde, siviller, teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden...

Afrin ve köylerinde, teröristlerin baskısı altındaki sivillerin kaçışı sürüyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde, siviller, teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçmaya devam ediyor.
TSK geçen 20 Ocak günü, Afrin’in terör örgütlerinden arındırılarak sınır güvenliğinin sağlanması ve bölge halkının güven içerisinde evlerine dönmesi için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattı. Harekât kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile ilerleyen TSK birlikleri, birbiri ardına kırsaldaki köylerde kontrolü sağlarken, Afrin'in çevresini de dün itibarıyla kuşattı.
SİVİLLER BÖLGEYİ TERK EDİYOR
Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, teröristlerin kontrolündeki köylerde olası çatışma korkusuyla siviller ise evlerini terk ederek güvenli noktalara gelmeye başladı. TSK’nın Afrin kent merkezini kuşatması ile hem kent merkezi hem de yakınındaki köylerde bulunan yüzlerce aile, yanlarına alabildikleri az sayıdaki eşyalarla birlikte kamyon, kamyonet ve otomobillerine binip yollara düştü. Aracı bulunmayan siviller ise yaya olarak güvenli gördükleri Azez bölgesine doğru yöneldi.
ZEYTİN TARLALARINDA BEKLİYORLAR
Azez yakınlarına gelen ve kendilerini güvende hisseden Afrinli sivillerden bazıları tanıdıklarının yanına gitti. Diğer Afrinli siviller ise Azez yakınlarında bulunan Katme, Kefer Cenne ve Bafelyun köyü çevresindeki zeytin tarlalarında beklemeye başladı. Yürüyerek zeytin tarlalarına gelen bazı ailelerin çocuklarının yalın ayak olduğu görüldü. Yetişkinler ise teröristlerin baskısından kaçtıklarını, olası çatışma durumunda zarar görmemek için güvenli bölgelere geldiklerini ifade etti.
Bu arada Afrin ve köylerinden kamyonetleri ile kaçan bazı ailelerin yanlarında koyun ve keçileri ile yolculuk yapmaları da dikkat çekti.

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