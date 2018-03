Afrin şehidi Uzman Çavuş'u Kahramanmaraş'ta 10 bin kişi uğurladı

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), () - 'ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin kenti yakınlarındaki teröristlerden arındırılan Dermaşanlı köyünde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in cenazasi, memleketi Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterle futbol sahasına getirilen bekar Orhan Sürmen'in cenazesi, ilk olarak helallik alınması için Fatih Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Baba Mehmet Sürmen, oğlunun cenazesini beklerken taziyeleri kabul etti. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte yakınları gözyaşlarına boğulurken, metaneti koruyan baba oğlu için elini açıp dua etti.

'KURAN'I YUKARI BIRAKIRKEN PATLAMA OLMUŞ'

Oğlu ve arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Sürmen, "Ben oğlum ve arkadaşlarıyla, hepsiyle gurur duyuyorum. Hiçbirinin ayağın taş bile değdirmesin. Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp yukarı bırakırken o şekilde patlama olmuş" dedi.

Duaların edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı tören için Arıoba Camisi önündeki Fatih Meydanı'na götürüldü. Törene; Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

'OĞLUM ŞEHİT OLDUĞU İÇİN SEVİNİYORUM'

Anne Hüsne Sürmen, tabutunu okşadığı oğlunun şehit olmasından dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Sürmen, "Seviniyorum, oğlum şehit oldu diye seviniyorum. 2 tane daha var, onlar da olsun. Seninle gurur duyuyorum yavrum, her gün sana dua edeceğim. Cennete gidiyorsun, beni de götüreceksin. Hiç ağlamayacağım. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

3 kardeşin en büyüğü olan Orhan Sürmen'in kardeşi de Zeki Sürmen de şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, "Bir ağabeyim şehit oldu, bir ağabeyim daha var. O da şehit olursa ben de varım, ben de şehit olmaya hazırım. Her zaman bu vatan için ölmeye hazırım" dedi.

BİZİM ÜLKEMİZ DÜNYAYA BAŞ GELİR

Şehit babası Orhan Sürmen, diğer 2 oğlu Zeki ve Ferdi'yi de vatan için kurban vermeye, hazır olduğunu söyledi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında Türkiye'ye seslenen baba Sürmen şunları söyledi:

"2 tane daha oğlum var. Bunlar olmazsa ben varım. 44 yaşındayım ve şu an istesinler, ben gitmek istiyorum. Hiç kimseden korkmadık bugüne kadar, korkmayacağız. Gelsinler karşımıza kendilerine güveniyorlarsa, kalleşlik yapamasınlar. Kalleşlikle bir şey olmaz, dik ölsünler ölüyorlarsa. Herkes birbirine sahip çıksın, birbirini korusun. Bu hainlere hayatta fırsat vermeyin. Birbirinize sahip çıkın ki; herkes ne olduğunu bilsin Türkiye'nin. Biz bu bayrağın altında yaşıyorsak, bu topraklarda da hepimiz beraberiz. Bu benim oğlum, bunu feda ettim, ama 2 tane daha var, ben de varım. Binlerce, milyonlarca Mehmetçik var. Ben evladım için yeri gelirse ağlar, yeri gelirse ağlamam. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Allah kimseye böyle acıyı da yaşatmasın. Herkes birbirine sahip çıksın, herkes kardeş burada. Fakirmiş, zenginmiş diye kimse yok. Bir lokma ekmek için, sırtımızdaki elbise için çalışıyoruz. Herkes birbirine sahip çıksın, kalleşleri aramıza koymayalım. Bizim ülkemiz kötü bir ülke mi, bizim ülkemiz dünyaya baş gelir. Birinin tırnağına zarar getiremezler, ama kalleşlikle yapıyorlar. Allahlarından bulsunlar."

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in naaşı, Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI