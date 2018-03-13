Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart'ın cenazesi Ordu'ya getirildi

AFRİN'deki teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'teki operasyonda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Cinderes'te yürütülen operasyon sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman ÇavuşTaner Kart'ın naaşı, Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılandı. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Milletvekili Oktay Çanak, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, şehidin babası İlhan Kart, annesi Nurlu Kart, şehidin eşi Ayşe Kart, daire müdürleri, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı. Tören mangası tarafından askeri uçaktan alınan şehidin naaşı cenaze aracına taşındı. Şehit eşi Ayşe Kart, "Kurban olsunlar yavrum sana, oy canım kocam benim, oy kuzum, oraya yanına beni de koyun" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Kart'ın cenazesi daha sonra karayoluyla törenin düzenleneceği Ünye ilçesine gönderildi.



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