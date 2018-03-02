Afrin şehidi, Hatay'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Ufuk AKTUĞ/PAYAS (Hatay), () - SURİYE'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi ilk olarak Karacami Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Daha sonra uğurlama töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü. Burada Şehitlik Cami'nde düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata, şehidin ailesi askeri erkan ve binlerce kişi katıldı.

Törende şehit oğulunun tabutuna sarılan annesi Nurten Gökçe ağıt yaktı. Babası Mustafa Gökçe'yi ise Bakan Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata teselli etti. Şehidin kardeşleri Hakan, Melike ve Merve Gökçe de "Canımın içi" diye gözyaşı döktü.

Bekar olan şehit Mustafa Ozan Gökçe'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından caminin yanındaki şehitlikte toprağa verildi.



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