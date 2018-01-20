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Afrin operasyonu başladı (8)

SINIRDA ASKERİ HAREKETLİLİK ARTTI Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği hava operasyonunun ardından sınır bölgesinde, kara unsurlarında yoğun...

Afrin operasyonu başladı (8)

SINIRDA ASKERİ HAREKETLİLİK ARTTI
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği hava operasyonunun ardından sınır bölgesinde, kara unsurlarında yoğun hareketlilik gözlendi. Hassa ilçesinin Ardıçlı Mahallesi’nden Sugediği sınır bölgesine paletli tankların üzerinde Türk askerlerinin geçişini halk, coşkuyla, ellerinde Türk bayraklarıyla izledi. Askerlerin bulunduğu otobüslerin önünü kesen vatandaşlar, slogan ve alkışlarla moral verdi. Mehmetçik vatandaşlara el sallayarak, araç sürücüleri ise korna ve sirenlerle cevap vererek sınır bölgesine gitti.
Ramazan ÇELİK-Ufuk AKTUĞ-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kasım NARCI-Faruk KAHRAMAN/HASSA(Hatay), ()

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