Afrin kahramanlarına davul-zurnalı karşılama

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görevlerini tamamlayarak dönen özel harekat polisleri araç konvoyu ile karşılandı, davul ve zurna çalınıp, kurban kesildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından geçen 20 Ocak tarihinde Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz, bölgeyi güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisleri de bölgeye gönderildi. Kentte güvenliğin sağlanmasıyla evlerine dönmeye başlayan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel harekât polisleri Erzincan da, Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve meslektaşları tarafından araçlı konvoy eşliğinde, davul- zurna ile karşılandı. Meslektaşlarına, amirlerine sarılarak hasret gideren özel harekât polisleri için dualar eşliğinde kurban kesildi, operasyonda şehit olanlar rahmet ve minnetle anıldı.Vali Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, görev yapan ekibin sağladığı başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Özel harekat polislerimizi başlarında komiserleriyle Afrin’e yolcu etmiştik. Bir süre önce 18’i döndü. Son 10 polisimiz de bugün döndü. Giderken ilimizdeki bütün özel harekât polislerimiz Afrin’e gitmek istedi. Arkadaşlarımızın arasından kura çekerek, şanslı polislerimizi Afrin’e gönderdik. Vatan görevi sınırların içinde ve dışında her yerde her şartta devam ediyor. Ben kendilerine hoşgeldiniz diyorum. Herbirini ayrı ayrı tebrik ederek, gözlerinden öpüyorum” dedi.

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