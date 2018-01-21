Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor, tanklar Suriye'ye girdi (13)

ORGENERAL AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI, HATAY'DA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'a geldi. Genelkurmay Başkanı Akar ve diğer komutanlar, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN 'BAYRAK' ÇAĞRISI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Hatay Valiliği'nin ardından Şanlıurfa Valiliği de bölge halkından ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asılmasını istedi. Valilikten yapılan açıklamada, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin'e yönelik olarak 'Zeytin Dalı' harekatı başlatılmıştır. Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize İlimizin maddi ve manevi desteğini bildirmek anlamında Şanlıurfa'mız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin sembolü olan bayrağımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve desteğini bekliyoruz" denildi.

ÖRGÜT FLAMALARI YAKILDI

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının, Kilis'in Gülbaba köyünden Afrin'e karadan girdiği anlar görüntülendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri, ulaştıkları köylerde buldukları terör örgütü PKK/YPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe vererek, yaktı.



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