Afrin'e komşu Azez’e ÖSO takviyesi (3)

ÖSO GÜÇLERİ, AFRİN SINIRINDA NÖBETTE

Türkiye’nin olası operasyonunun ardından gözlerin çevrili olduğu terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ile sınır komşusu olan Suriye’nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu askerleri eli tetikte görev yapıyor. Özgür Suriye Ordusu güçlerine bağlı gruplar, Afrin sınırında oluşturulan çok sayıdaki kontrol noktası ve mevzide konuşlandı. Onlarca ÖSO askeri, oluşturulan mevzi ve siperlerde eli tetikte sürekli olarak Afrin tarafında yaşanan hareketliliği gözlemliyor. Ağır silahlarla siperde nöbet tutan ÖSO güçleri zaman zaman Afrin bölgesindeki PYD’lilerin düzenlediği saldırılara da anında karşılık veriyor.



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