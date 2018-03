Afrin'e giden yolda 'Kuzey kilidi' açıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden arındırılmak istenen Afrin’e giden yolda stratejik öneme sahip Şeran beldesi ile Katme, Kefer Cenne ve Maşele köylerinin alınmasıyla bölgede 'Kuzey kilidi' açılmış oldu. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin denetimine giren bölgedeki Kefer Cenne köyünde terör örgütü PYD/PKK’nın eğitim kampı da jetlerle vuruldu.

TSK geçen 20 Ocak'ta sınır güvenliğini sağlamak ve Gaziantep, Kilis ve Hatay ile sınır komşusu olan Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerinin yok edilmesi için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattı. Harekât kapsamında ÖSO güçleri ile ilerleyen TSK birlikleri, aradan geçen 48 günlük süreçte bugün Cinderes’in de ele geçirmesiyle 5’i belde merkezi olmak üzere, 150’nin üzerinde bölgede denetimi sağladı.

'KUZEY KİLİDİ' AÇILDI

Doğu ve batı cephelerinde ilerleme sağlanırken, kuzey hattı oluşturan ve Afrin’e ulaşımı sağlayan karayolunun bulunduğu bölgede de son günlerde hareketlilik başladı. Bir haftalık süreçte TSK ve ÖSO güçlerinin hava ve kara ateş destek vasıtalarından yararlanarak yürüttüğü operasyonda, Afrin kuzeyindeki Bafelyun tepesi ve köyü ile Şeran beldesi, Kefer Cenne, Katme ve Meşale köyleri ile alt birimlerinde kontrol sağlandı. Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’in Azez ve Halep ile bağlantısını sağlayan karayolunun da bulunduğu bölgedeki direnişi, TSK ve ÖSO güçleri tarafından böylece kırılmış oldu.

ADIM ADIM AFRİN’E

Kuzey hattında önemli noktaların ele geçirilmesinin ardından teröristlerin Afrin veya daha geri noktalara kaçtığı öğrenilirken, bölgede bulunan bazı köylerde çatışmaların sürdüğü ve bu bölgelerin ele geçirilmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

TERÖRİSTLERİN EĞİTİM KAMPI DA ELE GEÇİRİLDİ

Kritik öneme sahip noktalardan biri olan Kefer Cenne köyü içerisinde terör örgütü PYD/PKK’nın eğitim kampı da TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Harekât kapsamında TSK ve ÖSO güçlerine saldırıların yapıldığı kamp, jetler tarafından da havadan vuruldu. Hava bombardımanında teröristlerin eğitildiği kampın imha olduğu ve buradaki çok sayıda aracın da demir yığınına döndüğü görüldü. Teröristlerin her türlü eğitimi gördüğü kampta yapılan incelemede, terör örgütünün tüneller kazdığı, aynı zamanda kurduğu atölyeler ile militanların kıyafetlerini de diktiği belirlendi. Depolarda yüzlerce ayakkabı ve kıyafet ele geçirilirken, kampta, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmata da el konuldu. Teröristlerce eğitim amaçlı ve mühimmat deposu olarak kullandığı kampta, geçmiş dönemde, gözlemci olarak Afrin’e gelen Rus askerlerinin de konakladığı öğrenildi.

ÖCALAN POSTERLERİ PARÇALANDI, FLAMALAR YAKILDI

Kefer Cenne’de kontrolü ele geçiren ÖSO güçleri ise köydeki evleri tek tek kontrol etmeye başladı. Olası patlayıcı tuzaklamalarına karşı köyde arama tarama yapan ÖSO güçleri, sokaklarda ve evlerde bulunan terör örgütünü simgeleyen flamaları yakıp, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu poster ve panoları da silahları ile parçaladı.

TERÖRİSTLER OBÜS VE ÇNRA’LAR İLE VURULUYOR

İlerleyişini sürdüren TSK ve ÖSO güçleri, kuzey hattında bulunan Merasat El Hatip köyü ve çevresindeki teröristleri hedef alıyor. Havan ve roketlerle Kefer Cenne ve çevresindeki bölgelerde konuşlu TSK ve ÖSO güçlerine yönelik saldırıların yapıldığı Merasat El Hatip bölgesindeki teröristler, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınıyor. TSK’nın tam isabetle vurduğu bölgeden yükselen dumanlar Kefer Cenne ve çevresindeki köylerden de görülüyor. Bölgeden zaman zaman silah sesleri de duyulurken, ÖSO güçleri köyün alınmasının an meselesi olduğunu ifade etti.



FOTOĞRAFLI