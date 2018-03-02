Afrin'e giden AFAD ekibi arkalarından su dökülerek uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na lojistik destek için 4 kişilik AFAD ekibi, Erzurum'dan yola çıktı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı arkalarından su dökerek uğurladığı personeline başarı dileklerinde bulundu.

Merkez Palandöken ilçesindeki İl Afet ve Acil Müdürlüğü'nde görevli 4 uzman, cephe gerisinde görev yapmak üzere Afrin'e gönderildi. Mesai arkadaşları ile vedalaşan AFAD ekibi, araçlarına binerek yola çıktı. Personelini uğurlayan ve arkalarından su döken İl Afet ve Acil Müdürü Selahttin Karslı, "Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim" dedi.

Ekibin 3 ay Afrin'de görev yapacağını ifade eden Karslı, "Afrin'de kahraman Mehmetçik ve polislerimiz büyük bir mücadele sürdürüyor. AFAD ekibi sınır boyunca gerek lojistik gerekse kamplarda görevlerini layıkı ile yapıyorlar. 4 uzman arkadaşımız 3 ay boyunca bölgede hizmet verecek. Orada halkın huzuru, yemesi, içmesi ve cepheden gelecek emirler doğrultusunda lojistik ölçüsünde yardım edecekler" diye konuştu.



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