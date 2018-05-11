Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

Afrin'den Ordu'ya dönen PÖH'ler törenle karşılandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât (PÖH) Şube Müdürlüğü'nden bölgeye gönderilen 22 polis, kente döndü. Törenle karşılanan...

Afrin'den Ordu'ya dönen PÖH'ler törenle karşılandı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât (PÖH) Şube Müdürlüğü'nden bölgeye gönderilen 22 polis, kente döndü. Törenle karşılanan PÖH'ler için dualar edildi, kurban kesildi.
Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik TSK tarafından gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için 21 Şubat'ta Ordu'dan ayrılan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli 22 polis, kente döndü. PÖH'ler, Valilik önünde törenle karşılandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve meslektaşları ile yakınları tarafından karşılanan özel harekâtçılar için dualar eşliğinde kurban kesildi.
Operasyondan başarıyla dönen PÖH'leri kutlayan Vali Seddar Yavuz, “Kardeşlerimiz böylesine kutlu bir yola çıkmış, bu kutlu yoldan da görevlerini hakkıyla yerine getirerek tekrar aramıza dönmüşlerdir. Yiğitlerimizden Allah razı olsun, onları yetiştiren annelerden, babalardan da Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terörle, terör örgütleri ile terbiye etmek isteyen küresel bir saldırı ile karşı karşıyayız. Özellikle Suriye sınırında bir terör devleti kurma teşebbüsü başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek istemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Aziz Türk Milleti ile beraber bu hain tuzağı bozmak için gerekli tedbirleri almış ve sınır ötesi operasyonları gerçekleştirmiştir. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkaracak, ellerini kıracak güç ve kudrete sahibiz. Bu millet her zaman varlığını sürdürecektir, hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314