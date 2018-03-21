Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

Afrin'deki evde, soba içinde el yapımı patlayıcı

Mehmet YİRUN/AFRİN (Suriye), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerden arındırılan Afrin merkezindeki bir evde soba içine tuzaklanan...

Afrin'deki evde, soba içinde el yapımı patlayıcı

Mehmet YİRUN/AFRİN (Suriye), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerden arındırılan Afrin merkezindeki bir evde soba içine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar bulunarak, imha edildi.
TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 61'inci gününde, teröristlerden arındırılan Afrin’in Hacıhasanlı köyü bölgesinde yapılan aramalarda bir evde soba içine tuzaklanmış 4 basma düzenekle el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar, Türk askerleri tarafından yerinde imha edildi.
Afrin'de terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314