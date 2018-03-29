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Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

Afrin'de yaralanan asker, şehit oldu

ZEYTİN Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit...

Afrin'de yaralanan asker, şehit oldu
ZEYTİN Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 Mart tarihinde Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan askerin, şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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