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ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı

Afrin'de tuzaklanan EYP patladı: 7 sivil, 4 ÖSO mensubu öldü

ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını...

Afrin'de tuzaklanan EYP patladı: 7 sivil, 4 ÖSO mensubu öldü
ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi.
TSK ve ÖSO'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.
 

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