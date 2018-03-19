Afrin'de tuzaklanan EYP patladı: 7 sivil, 4 ÖSO mensubu öldü

ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi.

TSK ve ÖSO'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.

