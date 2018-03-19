Afrin'de tuzaklanan EYP patladı: 7 sivil, 4 ÖSO mensubu öldü

TSK ve ÖSO'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.
TSK ve ÖSO'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.