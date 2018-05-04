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Afrin'de, patlayıcı imhası sürüyor

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK birlikleri, Afrin'in Mahmudiye köyünde tespit edilen 2 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti. TSK tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden arındırılması...

Afrin'de, patlayıcı imhası sürüyor
ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK birlikleri, Afrin'in Mahmudiye köyünde tespit edilen 2 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.
TSK tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden arındırılması için Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. 18 Mart'ta ilçe merkezinde kontrolün sağlanmasıyla Afrin ile belde ve köyleri terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştirildi. Afrin'de kontrolün sağlanmasının ardından TSK birlikleri teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcı ve el yapımı patlayıcıların imhasına başladı. Afrin ve köylerinde arama-tarama faaliyeti yürüten TSK birlikleri tespit edilen patlayıcıları kontrollü şekilde imha ediyor.
TSK birlikleri son olarak Mahmudiye köyünde bir evin kenarında basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı bulunduğunu tespit etti. İnfilak etmesi durumunda eve zarar verebilecek olan patlayıcı bunun üzerine askerler tarafından emniyetli olan boş alana taşındı ve burada kontrollü şekilde imha edildi.
TSK birlikleri kontrolün sağlandığı Afrin ve kırsalında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmasına devam ediyor.

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