Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı

Afrin merkezinde bomba ve patlayıcı arama-tarama çalışması sırasında, teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Öğleden sonra meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,denildi.