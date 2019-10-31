Afrin'de bombalı saldırı: 4 ölü, 13 yaralı

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, sabah saatlerinde Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araç infilak ettirdi. Patlamada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede büyük paniğe yol açan patlamanın ardından pazarda yangın çıktı. Yangına müdahale edildi.



