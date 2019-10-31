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Afrin'de bombalı saldırı: 4 ölü, 13 yaralı
SURİYE'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Terör örgütü PKK/YPG, sabah saatlerinde Afrin şehir merkezindeki...
GÜVENLİK 31.10.2019, 11:29
SURİYE'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG, sabah saatlerinde Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araç infilak ettirdi. Patlamada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede büyük paniğe yol açan patlamanın ardından pazarda yangın çıktı. Yangına müdahale edildi.
Terör örgütü PKK/YPG, sabah saatlerinde Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araç infilak ettirdi. Patlamada ilk bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede büyük paniğe yol açan patlamanın ardından pazarda yangın çıktı. Yangına müdahale edildi.
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