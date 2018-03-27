Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

Afrin'de 2 asker şehit oldu

'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. 

Afrin'de 2 asker şehit oldu

'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Afrinde 2 Asker şehit Oldu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314