Afrin'de 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı (2)

UMKE PERSONELİ İÇİN GAZİANTEP'TE TÖREN

Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE personeli Burak Tatar'ın (23) cenazesi, Gaziantep'e getirildi. Şehit sağlık personeli Tatar için Gaziantep Havaalanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Vali Vekil Halil Uyumaz, 5’inci Zırhlı Tugay Komatanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Tatar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan yarın toprağa verilmek üzere Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,()

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