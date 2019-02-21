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Afrin Çayı’nda ölü bulunan Suriyeli kadınlarla ilgili soruşturma devam ediyor

HATAY’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı’nda ölü bulunan 3 Suriyeli kadınla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı’nda dün Suriyeli olduğu...

Afrin Çayı’nda ölü bulunan Suriyeli kadınlarla ilgili soruşturma devam ediyor
HATAY’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı’nda ölü bulunan 3 Suriyeli kadınla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı’nda dün Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadın cesedi bulundu. Yaşları 50-60 arasında olan 3 kadının cesedi götürüldükleri Reyhanlı Devlet Hastanesi’ndeki incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından kimlikleri belirlenen 2 kadının cenazesi yakınlarına teslim edilirken, diğerinin ise kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Kadınların nasıl öldüğü otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

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