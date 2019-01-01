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Kadıköy'de hafriyat kamyonunun altında kalan sürücü öldü
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KADIKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
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#bahçeli
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#siyaset
#istanbul
#yazarlar
#Joan Franka
#televizyon
#hotmail
#Özgürlük Heykeli
#Balıkesirsporun konuğu Boluspor
#hilary clinton
#terepisi
#evet
#Bu belediyeyi kadınlar yönetiyor
#Cemaati
#Romanyanın Vaslui takımı
#fark ücretleri ilan edilecek
#tuğluk
#Saadet Partisi Genel Başkanı
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#bahçeli
#İdris Naim Şahinde parti kuruyor