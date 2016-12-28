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Afgan sığınmacıların kavgası cinayetle bitti

ALTINTAŞ (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Altıntaş İlçesi'nde aynı işyerinde çalışan Afganistanlı iki sığınmacı arasında çıkan kavgada 35 yaşındaki Sayid Azam Haşimi, aynı yaştaki Rahmatullah Shahidzadeh'i, bıçakla...

Afgan sığınmacıların kavgası cinayetle bitti

ALTINTAŞ (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Altıntaş İlçesi'nde aynı işyerinde çalışan Afganistanlı iki sığınmacı arasında çıkan kavgada 35 yaşındaki Sayid Azam Haşimi, aynı yaştaki Rahmatullah Shahidzadeh'i, bıçakla öldürdü.
Olay dün saat 23.30 sıralarında Altıntaş İlçesi'ndeki bir sucuk imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede işçi olarak çalışan Sayid Azam Haşimi ile Rahmatullah Shahidzadeh arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Haşimi, Shahidzadeh'i boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Daha sonra Altıntaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Sayid Azam Haşimi, polislere Rahmatullah Shahidzadeh'i bıçakladığını ve ölmüş olableceğini söyledi. Polisler imalathaneye gittiklerinde Shahidzadeh'in cesediyle karşılaştı. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Gözaltına alınan Sayid Azam Haşimi, Rahmatullah Shahidzadeh ile birlikte sucuk imalathanesinde çalıştıklarını, olay sırasında yanlarında başka kişinin olmadığını söyledi. Rahmatullah Shahidzadeh'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne süren Sayid Azam Haşimi, "Rahmatullah, birkaç gün önce de beni ilaçla uyuttu ve tecavüz etti. Yine tacizde bulununca onu bıçakladım" dedi.
Altıntaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nda sorgusu süren Said Azam Haşimi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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