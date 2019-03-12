Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...

Afgan kadına cinsel saldırı şüphelisi vatandaşı tutuklandı

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de, Afganistan uyruklu kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı N.G. (23), tutuklandı. Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu...

Afgan kadına cinsel saldırı şüphelisi vatandaşı tutuklandı

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'de, Afganistan uyruklu kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı N.G. (23), tutuklandı.
Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu N.G., yine Afganistan uyruklu olan F.M. (24) adlı kadını evinde ziyaret etti. Ancak N.G., evli kadına cinsel saldırıda bulundu. Kadın da polise giderek, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan N.G., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328