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Afgan işçilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde mermer fabrikasında çalışan Afganistanlı işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada Kheırollah N. (27) öldü, 3 kişi de yaralandı. Seydiler beldesi Kızılkayalar mevkiinde bir mermer fabrikasında...

Afgan işçilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde mermer fabrikasında çalışan Afganistanlı işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada Kheırollah N. (27) öldü, 3 kişi de yaralandı.
Seydiler beldesi Kızılkayalar mevkiinde bir mermer fabrikasında çalışan Afganistanlı 5 işçi arasında dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işçilerden Shamsudin N. (25), kaldıkları işyerinin yemekhanesinde Kheırollah N., Kheyr Mohammad O. (24), Mohebullah A. (38) ve Hazrat Gol Y'ye (27) bıçakla saldırdı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan işçilerden Kheırollah N., olay yerinden yaşamını yitirdi, diğer 3 işçi ise ağır yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kheırollah N.'nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından İscehisar Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Shamsudin N.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.erotik shop.

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