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Afgan gençlerin kız kavgası: 1 yaralı

KIRIKKALE'da kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu gençlerin kavgasında, 1 kişi çakı ile yaralandı.  Olay, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Afganistan'dan, savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan...

Afgan gençlerin kız kavgası: 1 yaralı
KIRIKKALE'da kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu gençlerin kavgasında, 1 kişi çakı ile yaralandı. 
Olay, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Afganistan'dan, savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan S.İ. (20) ve S.N. (19) arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.İ., üzerinde taşıdığı çakıyla S.N.’yi göğüs altından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.N., ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay sonrası kaçan S.İ., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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