Afgan gencin cenazesi ülkesine gönderilecek

AFGANİSTAN'daki iç savaştan kaçıp Afyonkarahisar'a gelen ve geçirdiği menenjit rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Bager Mutahari'nin (24) cenazesi, yarın İstanbul'dan ülkesine gönderilecek.

Afganistanlı Bager Mutahari, yaklaşık 1 yıl önce, ülkesindeki iç savaştan kaçarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Afyonkarahisar'a gelen Mutahari, sığınmacı olarak burada yaşamaya başladı. Bir işte çalışamayan ve çeşitli derneklerin yanı sıra öğrenci değişim programıyla Afyonkarahisar'da bulunan hemşehrilerinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Mutahari, 2 Mart'ta rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen Mutahari'ye menenjit teşhisi konuldu. Beslenme bozukluğundan kaynaklandığı belirtilen rahatsızlığı ağırlaşan Mutahari, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, geçen pazartesi gecesi fenalaşan Bager Mutahari, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mutahari'nin cenazesi, morgdaki işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine gönderilmek üzere arkadaşı Mohammad Rahim Alimi ve Abdullah Muhammedi tarafından İstanbul'a götürüldü. Bager Mutahari'nin cenazesi yarın Afganistan'a gönderilecek.



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