Afgan genç, uzlaşmada 'aileye yemek' ve 'özür' ile yargılanmaktan kurtuldu

Fatih TURAN/TRABZON,() - TRABZON'da, ayrıldığı nişanlısı 19 yaşındaki Mursal R. ve ailesiyle tartışması sonrasında hakkında, 'Mala zarar verme, tehdit ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Afganistan uyruklu 21 yaşındaki Naser R., 5 yıldızlı bir otelde yemek verdiği genç kız ve ailesinden özür dileyerek davalık olmaktan kurtuldu.

Olay geçen yıl, 21 Aralık gecesi yaşandı. Ayrıldığı nişanlısı Mursal R.’nin, Bahçecik Mahallesi Mücahit Sokak'taki ikametine giderek genç kızın ailesiyle tartışan ve tehditte bulunan Naser R. hakkında, 'Mala zarar verme, tehdit ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Dosyayı ele alan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafların anlaşması için uzlaşmacı görevlendirdi. Naser R., uzlaştırmacının görüşmeleri sonrasında, vereceği akşam yemeğinde aileden özür dilemesi yönündeki teklifi kabul etti. Eski nişanlısı Mursal R. ve ailesine Trabzon’da 5 yıldızlı bir otelin restoranında akşam yemeği veren Naser R., aileye çiçek takdim etti ve özür diledi, böylelikle uzlaşma sonucu davalık olmaktan kurtuldu.

“ÜZÜNTÜ VE PİŞMANLIK DUYDUM”

Yaşanlardan ötürü üzüntü duyduğunu anlatan ve pişman olduğunu belirten Naser R. "Ayrıldığım nişanlım Mursal ve ailesiyle aramızda meydana gelen tatsız tartışmadan dolayı üzüntü ve pişmanlık duydum. Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından bana iletilen uzlaşma teklifi kabul ettim. Hakkımda dava açılmayacağını öğrendim. Mursal ve ailesinden bir kez daha özür dilerim" dedi.

'BU VESİLEYLE BARIŞTIK'

Tehdide uğrayan Mursal R. ise, yaşanan tatsız olaya son vermek için uzlaşmayı kabul ettiklerini belirterek, "Naser ile bir yıldır nişanlıydık. Özel sebeplerden ötürü nişan bozuldu. Naser ailemle yaşadığım eve gelip beni tehdit edince şikayetçi olmuştum. Uzlaştırma bürosunca yapılan teklifi kabul ettim. Kendisi de pişman olduğunu söyledi. Bu vesileyle barıştık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI