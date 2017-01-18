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Afgan genç, ülkesinde dedesini öldürdüğünü iddia ettiği kişiyi öldürdü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Jabbar Zaheri, ülkesinde dedesini öldürüp kaçarak Türkiye'ye geldiğini iddia ettiği vatandaşı 29 yaşındaki Abdül Marif Rozi'yi 9 yerinden bıçaklayıp, boğazını...

Afgan genç, ülkesinde dedesini öldürdüğünü iddia ettiği kişiyi öldürdü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Jabbar Zaheri, ülkesinde dedesini öldürüp kaçarak Türkiye'ye geldiğini iddia ettiği vatandaşı 29 yaşındaki Abdül Marif Rozi'yi 9 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Kendisi de bacağından yaralanan Zaheri, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Yaşar Geçgil Sokak’taki 3 katlı bir binanın 2’nci katında meydana geldi. Abdül Jabbar Zaheri, Afganistan'da dedesini öldürüp kaçarak Türkiye'ye geldiğini iddia ettiği vatandaşı Abdül Marif Rozi’nin evine gitti. Burada, Zaheri ile Rozi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçağını çeken Zaheri, Rozi'yi 9 yerinden bıçakladı, ardından da boğazını keserek öldürdü. Olay sırasında kendiside de bacağından yaralanan Zaheri kaçtı. Kısa süre sonra kan kaybı nedeniyle kendisinden geçen Zaheri, Hamidiye Mahallesi'nde baygın halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zaheri tedaviye alındı. Zehari, buradaki polis sorgusunda Abdül Marif Rozi’yi öldürdüğünü itiraf etti, "Afganistan'dan gelip adresini buldum. Afganistan’da dedemi öldürdüğü için öldürdüm.  Neresi gelirse orasını bıçakladım” dedi.
Zaheri'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, verilen adreste Rozi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdül Marif Rozi'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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