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Afgan çobanların koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
KONYA'nın Emirgazi ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Nazır Kazimi (20), kendisi gibi çoban olan aynı ülke vatandaşı Abdulhalim Suri'yi (20), merada koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurarak öldürdü. Kavgada...
GÜVENLİK 06.10.2019, 16:09
KONYA'nın Emirgazi ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Nazır Kazimi (20), kendisi gibi çoban olan aynı ülke vatandaşı Abdulhalim Suri'yi (20), merada koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurarak öldürdü. Kavgada Resul Suhri de (24) aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Kala Mahallesi Karakak Yaylası'nda meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu Nazır Kazimi ve akrabası Mahmud Hüdayar (20) ile aynı ülke vatandaşı Abdulhalim Suhri ve akrabası Resul Suhri arasında merada koyun otlatma nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nazır Kazimi, av tüfeğiyle Abdulhalim Suhri'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Abdulhalim Suhri ile aldığı sopa darbeleriyle yaralanan Resul Suhri, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdulhalim Suhri, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından Nazır Kazimi ve Mahmud Hüdayar ile olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle koyunların sahipleri Kenan P. ve Menderes B. gözaltına alındı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Kala Mahallesi Karakak Yaylası'nda meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu Nazır Kazimi ve akrabası Mahmud Hüdayar (20) ile aynı ülke vatandaşı Abdulhalim Suhri ve akrabası Resul Suhri arasında merada koyun otlatma nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nazır Kazimi, av tüfeğiyle Abdulhalim Suhri'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Abdulhalim Suhri ile aldığı sopa darbeleriyle yaralanan Resul Suhri, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdulhalim Suhri, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından Nazır Kazimi ve Mahmud Hüdayar ile olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle koyunların sahipleri Kenan P. ve Menderes B. gözaltına alındı.
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