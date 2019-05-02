AFAD’tan tünelde kurtarma tatbikatı

ERZİNCAN'da tünel içerisinde AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık, trafik ve itfaiye ekiplerinin katıldığı kaza ve yangın tatbikatı yapıldı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

Erzincan- Erzurum yolunun 38'inci kilometresi Mutu Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikata Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzincan Karayolları Şube Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi İtfaiyesi, UMKE ekipleri katıldı. Tatbikat nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapatılan, Erzincan ve Erzurum’u birbirine bağlayan 10 metre genişliğinde 7 metre yüksekliğinde ve 330 metre uzunluğundaki Mutu Tüneli'nde trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Tünelde gerçekleştirilen kaza ve yangın tatbikatında, yanan ve kaza yapan araçtan çıkan dumanlar tüneli sararken, senaryo gereği araçta bulunan yaralılar yola savruldu. Tatbikatta kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastanelere sevk etti. Yaklaşık 50 personelin katıldığı tatbikatta yaralıya müdahale etme çalışmaları, yolu açma çalışmaları ve daha önceden eğitim alan kişilerin bu kişilerin müdahalesine izin vermeyerek araçlara yaklaştırmaması gerçekçi bir şekilde canlandırıldı. Tahliye işleminin yapıldığı tatbikatta ekipler başarıyla çalışmayı tamamladı.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Kadir Çelik tatbikat sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’de yol ağlarında bulunan ve hizmet veren tünellerin toplam uzunluğu 340 kilometreye ulaştığının altını çizerek; "Tüneller kapalı yapılar olduğundan, tünel giriş ve çıkışlarında veya tünel içinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda, tüneli kullanan araçlar, yolcu ve sürücüleri istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilmektedir. Erzincan AFAD olarak, ilimizde meydana gelen tüm sıkışmalı trafik kazalarına müdahale edilmektedir. İlimizde 2018 yılında 71 sıkışmalı trafik kazası meydana gelmiş. 19 vatandaşımız ölü, 167 vatandaşımız yaralı olarak çıkartılmıştır. 2019 yılında Ocak ayından bugüne kadar 15 trafik kazası meydana gelmiş, 28 vatandaşımız yaralı olarak çıkartılmıştır. Meydana gelecek olumsuzlukların, oluşturulabileceği etkilerinin önüne geçmek üzere, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzincan Karayolları Şube Müdürlüğü, Erzincan İtfaiyesi, UMKE'nin katılımıyla, D100 karayolunun 50 nci km'sinde Mutu Tünelleri'nde tatbikat icra edilmiştir” diye konuştu.



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