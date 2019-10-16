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AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor (2)
KULÜBEDE BULUNDU Erzurum'un Oltu ilçesinde, dün saat 15.00'ten beri AFAD, polis ve jandarma ekiplerince kayıp olarak aranan Naime Durgun (63), MOBESE kameralarından görüldüğü Tavşantepe mevkisinde, kulübede bulundu. Bölgedeki ahırları...
GÜVENLİK 16.10.2019, 13:53
KULÜBEDE BULUNDU
Erzurum'un Oltu ilçesinde, dün saat 15.00'ten beri AFAD, polis ve jandarma ekiplerince kayıp olarak aranan Naime Durgun (63), MOBESE kameralarından görüldüğü Tavşantepe mevkisinde, kulübede bulundu. Bölgedeki ahırları tek tek kontrol eden ekipler, Durgun'a, kulübe yakınlarında düşürdüğü atkısından ulaştı. Hastaneye götürülen Naime Durgun'un yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
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