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'ADVENT' ile ilk atışlar başarıyla gerçekleştirildi
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter...
GÜVENLİK 21.09.2019, 14:38
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Havelsan A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi 'ADVENT' ile TCG Kınalıada gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi. Atışlar sırasında çekilen video da Twitter'da paylaşıldı. Videoda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.
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