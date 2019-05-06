ADÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Bircan ve eşi açığa alındı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski rektörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Bircan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı. Bircan'ın yanı sıra ADÜ'de avukat olarak görev yapan eşi Hatice Bircan da açığa alındı.

Adnan Menderes Üniversitesi eski rektörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Bircan ve üniversitede avukat olarak görev yapan eşi Hatice Bircan, haklarında FETÖ/PDY üyesi oldukları ve yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Prof. Dr. Cavit Bircan, 2014- 2019 yıllarında yaptığı rektörlük görevini, 21 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı Osman Selçuk Aldemir'e devretmişti.

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