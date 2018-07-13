Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Oktar'ın Kandilli'deki villasına baskın anı polis kamerasına yansıdı. Özel harekat polisi desteğiyle villaya giren polisin içeridekileri gözaltına alması kameraya yansıyan görüntüler arasında.
Adnan Oktar'ın villasına baskın anı kamerada
Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Oktar'ın Kandilli'deki villasına baskın anı polis kamerasına yansıdı. Özel harekat polisi desteğiyle villaya giren polisin içeridekileri...
13 Temmuz 2018 Cuma 18:19
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