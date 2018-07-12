Adnan Oktar grubuna Kandilli'deki villada yapılan operasyon helikopter kamerasında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-ADNAN Oktar grubuna yönelik olarak dün Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı. Görüntülerde villanın girişinde polisler ve gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor.
(FOTOĞRAF)
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-ADNAN Oktar grubuna yönelik olarak dün Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı. Görüntülerde villanın girişinde polisler ve gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor.